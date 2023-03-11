شكرا لقرائتكم خبر البنك المركزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - البنك المركزي السعودي أطلق «برنامج الأبحاث المشتركة» بنسخته الثالثة، في خطوة يهدف من خلالها إلى تطوير المنظومة البحثية الاقتصادية والمالية، وإدراكا لمسؤوليته المجتمعية ودوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

ويتضمن البرنامج، الذي شهد في نسختيه الأولى والثانية إقبالا واسعا؛ أربعة محاور رئيسة تخدم الاقتصاد الوطني، هي: الاستقرار المالي، والاقتصاد الكلي، والقطاع المالي، وقضايا اقتصادية أخرى.

ويستند برنامج الأبحاث المشتركة على مبدأ الشراكة بين باحثي البنك المركزي السعودي والأكاديميين وذوي الخبرة والاختصاص من خارجه، ويتضمن أربعة ضوابط، فيما يحدد معايير المشاركة سبعة اشتراطات.