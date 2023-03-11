شكرا لقرائتكم خبر البنك المركزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتضمن البرنامج، الذي شهد في نسختيه الأولى والثانية إقبالا واسعا؛ أربعة محاور رئيسة تخدم الاقتصاد الوطني، هي: الاستقرار المالي، والاقتصاد الكلي، والقطاع المالي، وقضايا اقتصادية أخرى.
ويستند برنامج الأبحاث المشتركة على مبدأ الشراكة بين باحثي البنك المركزي السعودي والأكاديميين وذوي الخبرة والاختصاص من خارجه، ويتضمن أربعة ضوابط، فيما يحدد معايير المشاركة سبعة اشتراطات.
كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.