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وعقد وفد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» اجتماعات ثنائية من الجانب الكوري من وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، والوكالة الوطنية لمجتمع المعلومات، وهيئة حماية البيانات الشخصية، ووكالة البيانات الكورية، وحكومة سول الحضرية (سمارت سول)، ومعهد المعلومات والاتصالات لتخطيط التقنية والتقييم.
كما عقد اجتماعات أخرى مع معهد تنمية مجتمع المعلومات الكوري، ومجلس مركز البيانات الكوري، وجرى خلال اللقاءات بحث التنسيق المشترك، وتبادل الخبرات وبناء الشراكات المتعلقة بمجالي البيانات والذكاء الاصطناعي وما يتعلق بتقنيات المدن الذكية وتطورها في العالم.
وتأتي الزيارة في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات الدولية لتحقيق رؤيتها حول بناء اقتصاد وطني قائم على البيانات وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والارتقاء بالمملكـة إلى الدول الرائدة في مجال الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.
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