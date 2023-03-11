شكرا لقرائتكم خبر «نثري» يؤسس بيئة استكشاف محلية مستدامة لتطوير مواقع ثروات المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف مبادرة حاضنة الاستكشاف «نثري» لتمكين المستكشفين الناشئين في قطاع الاستكشاف التعديني من الأفراد والشركات المحلية، بهدف إنشاء بيئة استكشاف محلية مستدامة لتطوير مواقع ثروات المملكة لتصبح مدخلا للصناعات الواعدة، بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت».

وتهدف الحاضنة إلى تنمية مهارات المستكشفين الناشئين وتوظيف قدراتهم، ودعمهم بالممكنات التي تضمن الاستدامة في قطاع الاستكشاف التعديني من خلال تعزيز الاستثمار في مجال الاستكشاف، ونقل وتبادل المعرفة والخبرة بين الشركات الرائدة في قطاع التعدين، وبناء شراكات استراتيجية مستدامة.

وتستهدف المبادرة محليا كلا من: الطلاب والباحثين (الأكاديميين)، والشركات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لطلب الحصول على رخصة كشف، والشركات الناشئة في مجال الاستكشاف، والمستثمرين المهتمين في قطاع التعدين. وستقوم الحاضنة بتقديم مجموعة من الخدمات لدعم الشركات الناشئة، بما في ذلك تحليل البيانات الجيولوجية ومساعدتهم في الحصول على رخص الكشف، وتقديم دورات مكثفة وورش عمل تدريبية في مجالات علوم الأرض، وإجراء فعاليات وجلسات حوارية مع الخبراء والمختصين في مجال الاستكشاف التعديني، والخدمات المخبرية وتحاليل العينات والرفوعات المساحية الجيوفيزيائية للكشف عن المعادن بصورة خاصة وأيضا حفظ عينات الحفر الماسي، إلى جانب الإرشاد والتوجيه طيلة فترة برنامج المبادرة وتوفير المساحات المكتبية لممارسة أعمالهم.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، على أهمية تمكين ريادة الأعمال في الاستكشاف التعديني محليا من منظور تنظيمي، وتمويلها ودعمها بالبنية التحتية المناسبة لتعزيز أعمالها والدفع بالنمو الاقتصادي في القطاع، لافتا إلى أن المبادرة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لجعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية، ودعم احتضان عدد من الشركات الناشئة الوطنية والمستكشفين الناشئين ليكونوا عنصرا في بناء مستقبل وطنهم، وتعزيز الاستثمار المحلي في مجال الاستكشاف التعديني.

يذكر أن اسم المبادرة «نثري» يأتي إشارة إلى أهمية الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بالمملكة في أكثر من 5,300 موقع، بقيمة تقدر بنحو 5 تريليونات ريال.

مميزات البرنامج







تقديم الدعم والمساعدة للحصول على رخصة استكشاف تعدينية.



دورات مكثفة وورش عمل تدريبية.



فعاليات وجلسات حوارية مع الخبراء والمختصين.



الإرشاد والتوجيه.



الاستشارات المتخصصة.



فرص بناء شراكات استراتيجية.



تقديم الخدمات المختبرية والتحاليل، الرفع المساحي، وحفظ عينات الحفر الماسي.



المستفيدون

الطلاب والباحثون وأعضاء هيئة التدريس

المهتمون بالاستكشاف التعديني.

الشركات والمؤسسات الناشئة المحليةفي

مجال الاستكشاف التعديني.

المستثمرون بالاستكشاف التعديني.