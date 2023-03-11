شكرا لقرائتكم خبر 342 مليارا صادرات سعودية مقابل 193 مليارا واردات في الربع الرابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال الربع الرابع من 2022 نحو 342.4 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 193 مليار ريال.

وأفادت نتائج نشرة التجارة الدولية للمملكة للربع الرابع 2022، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بأن الصادرات السلعية سجلت ارتفاعا بقيمة 20.5 مليار ريال وبنسبة 6.4%، مقارنة بـ321.9 مليار ريال خلال الربع الرابع من 2021.

وأشارت الهيئة إلى أن قيمة الصادرات البترولية خلال الربع الرابع بلغت 271.3 مليار ريال، مقابل 239.6 مليار ريال خلال الربع المقابل عام 2021، بارتفاع مقداره 31.7 مليار ريال وبنسبة 13.2%.

ووفقا لنتائج النشرة، فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير)، خلال الربع الرابع 2022 نحو 71.1 مليار ريال، مقابل 82.2 مليار ريال خلال الربع الرابع من 2021، وذلك بانخفاض مقداره 11.1 مليار ريال وبنسبة 13.5%.

وأوضحت النشرة أنه في جانب الواردات السلعية للمملكة، فقد بلغت خلال الربع الرابع 2022 نحو 193.0 مليار ريال مقابل 148.6 مليار ريال خلال الربع الرابع 2021، وذلك بارتفاع مقداره 44.4 مليار ريال وبنسبة 29.9%.

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