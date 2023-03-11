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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، نظمت ورشة عمل حول «أهمية الإدراج في السوق المالية لشركات تقنيات المعلومات»، وذلك بالتعاون مع السوق المالية «تداول السعودية» و»هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية»، بهدف دعم الشركات التقنية والناشئة وتطوير قطاع تقنية المعلومات وتحقيق التنافسية العادلة، وتسليط الضوء على أهمية إدراج الشركات المحلية في السوق المالية الرئيسة والموازية (نمو).

وجرى خلال الورشة تقديم نبذة تعريفية عن السوق المالية، وتوضيح لمتطلبات الإدراج في السوق الرئيسة والسوق الموازية «نمو»، وآلية الإدراج المباشر في السوق الموازية، إضافة إلى المساعدة على تعيين مستشار مالي، وتسليط الضوء على أداة تقييم الاستعداد للإدراج.

وأسهمت الورشة في توعية المشاركين بإدراج شركات تقنية المعلومات المحلية وتأثيرها على السوق، ومعرفة العائد الإيجابي من الإدراج وما يترتب عليه من زيادة لرأسمال الشركة وتسهيل الوصول للمستثمرين وزيادة فرص الحصول على مشاريع استثمارية.