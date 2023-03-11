وزارة الاتصالات

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وجرى خلال الورشة تقديم نبذة تعريفية عن السوق المالية، وتوضيح لمتطلبات الإدراج في السوق الرئيسة والسوق الموازية «نمو»، وآلية الإدراج المباشر في السوق الموازية، إضافة إلى المساعدة على تعيين مستشار مالي، وتسليط الضوء على أداة تقييم الاستعداد للإدراج.
وأسهمت الورشة في توعية المشاركين بإدراج شركات تقنية المعلومات المحلية وتأثيرها على السوق، ومعرفة العائد الإيجابي من الإدراج وما يترتب عليه من زيادة لرأسمال الشركة وتسهيل الوصول للمستثمرين وزيادة فرص الحصول على مشاريع استثمارية.
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