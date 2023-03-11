شكرا لقرائتكم خبر عن 387 ألف مركبة تم ترخيصها خلال فبراير 2023.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

من بينها 143 مركبة تعمل بالكهرباء و270479 تعمل بالبنزين، و94961 تعمل بالسولار، و 9545 تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي، و51 مركبة تعمل بالغاز الطبيعي .

وكانت قد ذكرت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر يناير2023 في تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 18683 مركبة .

وأكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1558 مركبة موديل 2020 و3486 مركبة موديل 2021 و8859 مركبة موديل 2022 و4780 مركبة موديل 2023 .

أضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 6165 سيارة ملاكي من بينها 100 سيارة موديل 2020 و103 سيارة موديل 2021 و3316 سيارة موديل 2022 و2646 سيارات موديل 2023 .

أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي اعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 10180 من بينها 1393موديل 2020 و3222 موديل 2021و4803 دراجة موديل 2022 و762 دراجه نارية موديل 2023 .

أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 1506 سيارة من بينها 17 سيارة نقل موديل 2020 و77 سيارة نقل موديل 2021 و463 موديل 2022 و949 سيارة نقل موديل 2023 .