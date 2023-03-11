شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الذهب رايح فين .. توقعات حركة المعدن الأصفر في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تلفزيون الخليج 365 تغطية خاصة حول تحركات أسعار الذهب في البورصة العالمية والسوق المصري، وتطرق الزميل إسلام سعيد إلى سبب تحرك الذهب بعد صدور بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية.

شهدت أسواق الذهب العالمية تحول دراماتيكي خلال الأسبوع المنتهي، فبعد بداية سلبية لأسعار الذهب وصلت به قرابة أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، استطاع الذهب أن ينهي تداولات الأسبوع بالقرب من أعلى مستوياته في شهر، وفق تقرير فني لجولد بيليون، وأغلقت أسعار الذهب الفورية تعاملات الأسبوع الماضي مسجلة ارتفاع بنسبة 0.7% بعد أن سجلت أدنى مستوى عند 1809.31 دولار للأونصة لتغلق عند المستوى 1867.14 دولار للأونصة. حيث ارتفع الذهب يوم الجمعة وحده بنسبة 2%.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر، إلى 1865 جنيها، وبلغ عيار 18 سعر 1600 جنيها وعيار 24 سجل 2131 جنيها والجنيه الذهب 14920 جنيه.