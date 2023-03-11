شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: الحوار ومشاركة الجميع ضمان لزيادة إمدادات الطاقة واستدامة التنمية والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح الملا، أن الانتقال إلى الطاقة المتجددة قد اكتسب زخمًا فى السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى الجهود المتضافرة لضم جميع أصحاب المصلحة ، بما فى ذلك شركات البترول والغاز الكبرى إلى المشاركة فى الحوار.
وأضاف الملا، أن الصناعة تنظر إلى الطاقة المتجددة وأنصارها باهتمام ، فى ظل الإجماع العالمى الواسع على أهمية الاتجاه لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، الرياح، الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة الخضراء الأخرى.
ولفت إلى أهمية الحوار وأن يضم كافة الأطراف المشاركة ، فالجميع مشاركون لأنهم سيشعرون بالمسؤولية ، من خلال جلوس الجميع على مائدة المفاوضات ، كما يحدث الآن وأن قمة المناخ COP 27 فى نوفمبر الماضى والتى استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ حققت ذلك وأكدت على أهمية هذا الحوار.
وأوضح الوزير، أن مصر تنفذ خطة للانتقال بمسؤولية إلى الطاقة النظيفة مع الاستفادة أيضًا من الوقود الأحفورى الأنظف وتعتمد على الغاز كطاقة نظيفة فى عملية التحول الطاقى ، وتوسعت فى الاعتماد عليه فى جميع القطاعات، لاسيما فى المنازل ووسائل النقل ضمن عملها المستمر على تحسين المستوى البيئى وضمان إمدادات طاقة مستقرة نظيفة ومستدامة.