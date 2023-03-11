القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم السبت 11-3-2023، بالبنوك المصرية، مسجلاً في البنك الأهلي المصري سعر 7.88 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.85 جنيه للشراء، و8.50 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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