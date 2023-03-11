شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتي في مصر.. استقرار بالسوق المصرفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 11-3-2023، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 96.74 جنيه للشراء، و100.43 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 97.04 جنيه للشراء، و100.76 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 100.31 جنيه للشراء، و100.72 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

100.31 جنيه للشراء.

100.72 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

96.74 جنيه للشراء.

100.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

96.77 جنيه للشراء.

100.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

97.04 جنيه للشراء.

100.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

97.30 جنيه للشراء.

100.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

100.42 جنيه للشراء.

100.70 جنيه للبيع.