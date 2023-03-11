شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 82.78 دولار لبرنت و76.68 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط، 82.78 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 76.68 دولار.

زعم رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ الأمريكي جو مانشين، أن واشنطن قادرة على تعويض أوروبا عن فاقد الغاز والنفط الروسيين ببديل أمريكي، دون أن يشير إلى كلفة ذلك الباهظة على أوروبا.

وقال مانشين في مؤتمر الطاقة الدولي في هيوستن ردا على سؤال من وكالة "نوفوستي" حول إمكانية تعويض النفط والغاز الروسيين في أوروبا: "أعتقد أننا قادرون على ذلك".

وأشار إلى أن هذا سيمنع روسيا من استخدام مصادر الطاقة "سلاحا" وأضاف: "إذا تمكنا من ذلك وأزحنا النفط الروسي المستخدم سلاحا من السوق، سيكون ذلك نعمة للديمقراطية والحريات".

وأكد أنه يفضل حرمان شركات الطاقة الروسية من الوصول إلى الأسواق العالمية، مشيرا رغم ذلك إلى أن كل دولة يجب أن تتخذ قرارها بهذه القضية.

ورحبت الولايات المتحدة بإعلان الأمم المتحدة توقيع اتفاقية لتأمين شراء "ناقلة نفط خام كبيرة جدا" بديلة سيتم استخدامها لتفريغ أكثر من مليون برميل من النفط من الناقلة العملاقة المتهالكة صافر، الراسية قبالة ساحل اليمن.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أمس الجمعة، أن هذه خطوة حاسمة في تنفيذ خطة الطوارئ للأمم المتحدة لتجنب كارثة بيئية إقليمية واضطراب اقتصادي في البحر الأحمر مع تداعيات عالمية والتصدي لتفاقم أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وأكدت ضرورة الحفاظ على الزخم لإتمام عملية الطوارئ إلى نهايتها، قائلة إن الأمم المتحدة تحتاج بشكل عاجل إلى 34 مليون دولار إضافية لنقل النفط من صافر إلى السفينة المشتراة حديثًا.