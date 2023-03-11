شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: تحديات أسواق الطاقة أثبتت أهمية جهود مصر لإطلاق منتدى غاز المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عددا من اللقاءات فى العاصمة الأمريكية واشنطن مع مؤسسات الأعمال والمؤسسات البحثية والفكرية والمسئولين بوزارة الطاقة ونواب الكونجرس الأمريكى، فى إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة، حيث تم خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى تنمية موارد الطاقة ودفع جهود خفض الانبعاثات فى صناعة البترول والغاز فى أعقاب مؤتمر المناخ Cop27، والعمل على دفع جهود التكامل الإقليمى فى استغلال موارد الطاقة والغاز الطبيعى بمنطقة شرق المتوسط للمساهمة فى تحقيق أمن الطاقة.





ـ وزير البترول والثروة المعدنية يلتقى المسئولين التنفيذيين بالشركات الأمريكية فى المائدة المستديرة لمجلس الأعمال وغرفة التجارة

وخلال لقاء المائدة المستديرة الذى حضره الوزير مع أعضاء مجلس الأعمال المصرى الأمريكى وغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، ألقى الملا كلمة سلط فيها الضوء على جهود مصر فى تأمين جانب من احتياجات أوروبا من الطاقة أثناء الأزمة العالمية استثمارا لدورها كمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة، موضحاً أن التحديات الراهنة فى أسواق الطاقة العالمية أثبتت أهمية الجهود المصرية الاستباقية منذ عام 2018 لإطلاق منتدى غاز شرق المتوسط وما نتج عنه من تكامل إقليمى فعال فى تسريع وتيرة تنمية موارد الغاز واستغلالها بالمنطقة.

وتابع الملا خلال اللقاء الذى حضره كبار المسئولين التنفيذيين بالشركات الأمريكية، أن التعاون والشراكات الاستثمارية يلعبان دوراً بارزا فى إنجاح جهود مصر بمنطقة شرق المتوسط، وتوفير المزيد من إمدادات الطاقة، وكذلك تسريع وتيرة الاستثمار فى التحول الأخضر، موضحا أن مصر عملت بقوة منذ عام 2016 على تنفيذ استراتيجية شاملة للإصلاح فى قطاع البترول والغاز وتطويره وتحديثه، والتى صنعت تحولا إيجابيا وقصة نجاح كبيرة فى قطاع الغاز الطبيعى من العجز إلى الاكتفاء والتصدير وتداول وتجارة الغاز إقليميا كمركز محورى، لافتاً إلى أن كل ذلك يمثل فرصة كبيرة أمام الشركات الأمريكية للاستثمار فى مصر وتنمية أعمالها، خاصة فى قطاع الغاز الطبيعى الذى يتزايد عليه الطلب العالمى خاصة فى ظل التحول الطاقى.

ـ الملا يبحث مع نائب وزيرة الطاقة الأمريكية الإسراع بوتيرة التعاون

كما أكد الوزير خلال لقائه مع ديفيد تورك نائب وزيرة الطاقة الأمريكية، على أهمية الشراكات الحالية مع الجانب الأمريكى والشركات الأمريكية للإسراع فى تحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات فى صناعة البترول والغاز، والإسهام فى توطين التكنولوجيا الخاصة بها فى مصر بما يتماشى مع ما قدمه مؤتمر المناخ Cop27 فى مصر من تحولات إيجابية فى هذا الصدد من خلال مناقشات يوم إزالة الكربون التى وضعت صناعة البترول والغاز كمشارك فى حلول التغير المناخى.

واستعرض اللقاء سبل الإسراع بوتيرة التعاون المشترك فى إطار العديد من المبادرات التى تمثل أهمية لتوفير الخبرات والدعم التقنى فى مجال خفض الانبعاثات.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة مستجدات عمل منتدى غاز شرق المتوسط الذى تشارك فيه الولايات المتحدة كعضو مراقب.





ـ الملا يلتقى مع نائبين بالكونجرس الأمريكى

كما عقد المهندس طارق الملا، لقاءين مع عضوى الكونجرس الأمريكى توماس كين وبيل كيتنج، حيث تم مناقشة سبل دفع التعاون بين مصر والولايات المتحدة فى مجال الطاقة، وخاصة التحول الطاقى وازالة الكربون، والدور الاقليمى الحالى لمصر كمركز لتجارة وتداول الطاقة.

وأكد الملا خلال لقائه بنائبى الكونجرس، على أهمية ما قدمه مؤتمر المناخ Cop27 فى مصر من مستجدات بشأن وضع صناعة البترول والغاز فى دائرة حلول التغير المناخى فى ضوء نتائج يوم إزالة الكربون بالمؤتمر، مؤكدا أهمية الإسراع في توفير التكنولوجيا والتطبيقات اللازمة لخفض الكربون لدعم مصر والدول الافريقية فى مساعيها الجادة فى هذا المجال، كما استعرض الاستراتيجية التى تنفذها مصر لتحقيق الاستدامة وخفض الكربون فى قطاع الطاقة و الاستثمار فى الطاقات الخضراء كالهيدروجين فى ضوء المقومات التى تمتلكها مصر .





ـ الملا يشارك فى لقاء معهد ويلسون للفكر

وعلى جانب آخر، حضر المهندس طارق الملا فى اللقاء الذى نظمه معهد ويلسون سنتر للفكر فى واشنطن للوزير والذى يعد احد المؤسسات البحثية التى أنشأها الكونجرس منذ عقود للمشاركة فى معالجة القضايا والتحديات السياسية من خلال البحث والدراسات والحوار الفكرى للعلماء لدعم السياسيين، وناقش اللقاء سبل مواجهة التحديات العالمية فى مجالات تأمين الطاقة ومواجهة التغير المناخي.