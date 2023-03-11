شكرا لقرائتكم خبر عن "الشمس للإسكان" ترد على استغلال أراضي مشروع جاردينيا الشمس بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت شركة الشمس للإسكان والتعمير، على توصية الجهاز المركزي للمحاسبات، في تقريره على القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر عام 2022، بشأن سرعة استغلال أرض المنطقة المركزية ومنطقة الخدمات المركزية، و5 قطع أراضي بمشروع جاردينيا الشمس بالسادس من أكتوبر.

أوضحت الشركة، أنه بخصوص أرض الخدمات المركزية، جاري دراسة الموضوع على أساس تحقيق أقصى استفادة ممكن من حيث انضمام الأراضي المملوكة إلى شركة الشمس مع بعض الشركات الشقيقة المالكة لقطع أراضي مجاورة لضمان عدم تضارب الاستعمالات وأنشطة التسويق فيما بينها، ولتحقيق أعلى استفادة من تطوير الأراضي بشكل متكامل، وبخصوص الأراضي السكنية، لم تتلق الشركة عروض شراء جادة تفي بالقيمة البيعية المحددة لتلك الأراضي، وجاري دراسة طرحهم.

قالت شركة الشمس للإسكان والتعمير، إنها تبحث عن مكتب تقييم متخصص لأصولها العقارية نظرًا للطبيعة التاريخية لتلك الأصول مما يصعب تقييمها، جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن عدم قيام الشركة بالإفصاح عن القيمة العادلة للاستثمارات العقارية بالمخالفة لأحكام معايير المحاسبة المصرية معيار (34) بند 32.

أكدت شركة الشمس للإسكان والتعمير، أن القطاع القانوني يقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الشركة، ولكن بعض هذه الإجراءات تأخذ وقتًا لمراحل التقاضي، جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز بشأن وجود تعديات ومخالفات على بعض الوحدات من مالكي ومستأجري الوحدات مع تحويل البعض الآخر إلى نشاط تجاري، ومطالبة الجهاز بضرورة اتخاذ كل الإجراءات حفاظًا على حقوق الشركة.

وبخصوص عدم حصولها على باقي عائد استثماراتها بشركة ريل ماركتينج البالغ نحو 4.476 مليون جنيه عن توزيعات العام المالي 2017، قالت شركة الشمس للإسكان والتعمير، إنها تقوم بصفة مستمرة بمطالبة شركة ريل ماركتينج بالمستحقات عليها من توزيعات الأرباح السابقة.