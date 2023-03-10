التعاملات المسائية.. سعر الذهب يقفز 30 جنيها

الشارقة - اميمة ياسر -

عاد سعر الذهب في مصر للارتفاع بحلول التعاملات المسائية، الجمعة، حيث زاد سعر الجرام 30 جنيهًا، مقارنة بأسعار الصباح.

وخلال الأيام الماضية، شهدت أسعار الذهب في مصر تذبذبا كبيرا بالتزامن مع تحركات سعر الصرف في الجنيه مقابل الدولار.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم في التعاملات المسائية، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1247 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 1603 جنيها للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 21 إلى 1870 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 2137 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 14960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا الجمعة، نحو 1861 دولارا للأوقية، بارتفاع 1.6% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.