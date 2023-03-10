شكرا لقرائتكم خبر عن شباب مؤسسة حياة كريمة يوزعون كراتين المساعدات الغذائية لمبادرة كتف في كتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المتطوعون في مؤسسة حياة كريمة، بمبادرة "كتف في كتف"، وهي أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في مصر لتقديم المساعدات للمواطنين الأكثر احتياجًا، من خلال نقل كراتين المساعدات الغذائية تباعًا في شكل سلسلة منظمة، استعدادًا لتسليمها إلى المواطنين في قرى 3 محافظات وهي: الشرقية، وكفر الشيخ، والأقصر".

وتشهد محافظة الأقصر توزيع كراتين المساعدات الغذائية على المرضى والعاملين بمستشفى شفا الأورمان بالأقصر، وتوفير ألعاب لأطفال المستشفى وتوزيع فوانيس رمضان لإدخال البهجة والسرور عليهم، بالإضافة إلى توزيع مكافآت مالية لأولياء الأمور، وتجهيز فعاليات ترفيهية للأطفال (مسرح العرائس).

وتتضمن الفعالية تنفيذ ورشة حكي للأطفال عن مبادرة حياة كريمة، ومشاركة الأطفال في تعبئة الكراتين، وتنفيذ احتفالية لسفراء حياة كريمة، بالإضافة إلى إجراء جلسات حوارية.

تأتي مبادرة كتف في كتف التي تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم العربي أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي؛ لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم من حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.