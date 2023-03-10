شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 10 مارس 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب، اليوم الجمعة 10 مارس 2023 في مصر، والذي شهد استقرار سعر المعدن النفيس في السوق المحلي عند مستويات 1850 جنيها للجرام من عيار 21 -الأكثر مبيعًا في مصر- وسط تحرك طفيف في سعر الذهب عالميًا.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1586 جنيها.

عيار 21 سجل 1850 جنيها.

عيار 24 سجل 2114 جنيها.

الجنيه الذهب 14800 جنيه.



أسعار سبائك الذهب في مصر أسعار سبائك الذهب في مصر شهد سعر جميع أوزان السبائك الذهب في مصر، ارتفاعًا ملحوظًا، اليوم، وسجل سعر السبيكة الذهب اليوم وزن 5 جرامات 10570 جنيها بدون مصنعية ، وسجل سعر السبيكة الذهب اليوم وزن 10 جرام 21140 جنيها بدون مصنعية ورسوم، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرام 42280 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام 105700 جنيها وسعر اونصة الذهب 65534 جنيها

أسعار الذهب في البورصة العالمية استطاعت أسعار الذهب العالمية أن تتعافى بعض الشيء لتعوض جزء من الخسائر التي حققتها منذ بداية الأسبوع، حيث تنتظر الأسواق العالمية بيانات تقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما ساعد أسعار الذهب على التقاط الأنفاس قبل صدر البيانات الهامة اليوم.

ارتفعت أسعار الذهب الفورية بشكل طفيف خلال تداولات اليوم الجمعة بنسبة 0.1% لتتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1832.63 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد ارتفاع آخر يوم أمس بنسبة 0.9% بينما على المستوى الأسبوعي فإن أسعار الذهب في طريقها إلى تسجيل انخفاض بنسبة 1% ولكن قد نشهد تغير في مستويات الأسعار بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية، وفق التقرير الفني لgold Bullion.