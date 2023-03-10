شكرا لقرائتكم خبر عن بنك التعمير والإسكان الراعى الرئيسى لأكبر ملتقى توظيفى لذوي الهمم "خطوة 23" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "خطوة 23" تنظمه شركة حلم

أعلن بنك التعمير والإسكان عن رعايته لأكبر ملتقى توظيفي لذوي الهمم" خطوة23"، بالحرم اليوناني – بوسط البلد بالقاهرة، وذلك تحت رعاية وبحضور وزيري التضامن الاجتماعي والقوى العاملة، والذي من المقرر عقده يوم السبت الموافق 11 من الشهر الجاري وذلك بالتعاون مع شركة حلم المتخصصة في دعم وتمكين ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم الكاملة في جميع جوانب الحياة، ويستهدف هذا الملتقى خلق حلقة وصل بين أكثر من 2000 باحث عن عمل من ذوي الهمم بأكثر من 30 شركة من كبرى الشركات العالمية العاملة بالسوق المصري، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل الملائمة لهم مع تقديم ورش عمل تشمل تدريبهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل بمشاركة متخصصين في هذا المجال.

وتأتي رعاية بنك التعمير والإسكان للملتقى التوظيفي "خطوة23" في إطار اهتمامه بدعم ذوي الهم، تماشياً مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال حرصه الدائم على المشاركة في المبادرات والبرامج، نظراً لمواجهتهم للعديد من التحديات التي تعيق تحقيق اندماجهم الكامل في المجتمع، مثل قلة فرص العمل المتاحة وعدم توافر الوظائف الملائمة لإمكانياتهم، مع إيجاد صعوبة في التأقلم مع بيئة العمل المحيطة بهم.