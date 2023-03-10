شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد حجز مشروعات جنه ودار مصر وسكن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، أنه سيتم فتح باب الحجز على الموقع فى المواعيد التالية يوم الأحد الموافق 26 مارس من العاشرة صباحا لحجز وحدات مشروع جنة السكنى، ويوم الثلاثاء الموافق 28 مارس لحجز وحدات مشروع دار مصر، ويوم الخميس‏ الموافق 30 مارس ؛لحجز وحدات مشروع سكن مصر، ويوم الإثنين الموافق 3 أبريل لحجز وحدات مشروع الإسكان المتميز، ويوم الأربعاء الموافق 5 أبريل لحجز وحدات مشروع الحصة العينية القطامية جاردنز.

يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد قررت تأجيل مواعيد الحجز والتي كانت من المقرر لها 5 مارس وحتى يوم 16 مارس، إلى يوم 26 مارس الجارى حتى يوم 5 أبريل المقبل، وذلك بسبب عطل تقنى في الموقع الإلكترونى الخاص بحجز الوحدات السكنية..