شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى ، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر مايو 82.58 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 76.54 دولار للبرميل تسليم شهر ابريل ، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 83.54 دولار للبرميل لشهر مارس 2023. وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.210 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 4.372 دولار للجالون.

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