شكرا لقرائتكم خبر عن الثانية عالمياً.. 79.3 مليون طن صادرات استراليا من الغاز المسال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الرابع من عام 2022 فى أستراليا نحو 20.8 مليون طن، أي عند نفس مستوى صادرات الربع المماثل من عام 2021 وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة أوابك.

وأضاف التقرير الصادر خلال شهر مارس الجارى،أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك"أنه إجمالا كأداء لعام 2022، بلغ إجمالي صادرات أستراليا وفق التقديرات الأولية حوالي 79.3 مليون طن، وذلك مقابل 79.1 مليون طن خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنمو سنوي متواضع نسبته 0.3% حيث تأثرت صادرات أستراليا على مدار عام 2022 بسبب أعمال الصيانة التي أجريت في خطي إسالة الغاز في محطة Ichtys LNG خلال شهري يوليو وأغسطس 2022، علاوة على توقف المحطة العائمة Shell Prelude LNG بسبب اضراب العاملين في المجال البحري، الأمر الذي أدى إلى توقف عمليات شحن الغاز الطبيعي المسال على الناقلات من المحطة لأكثر من شهرين قبل أن يُستأنف العمل بها أواخر شهر سبتمبر 2022.

وتابع التقرير، أنه بهذا المستوى من الصادرات الذي حققته أستراليا، والمتقارب مع صادرات الولايات المتحدة الأمريكية حلت أستراليا فى المرتبة الثانية عالمياً ضمن قائمة كبار مصدرى الغاز الطبيعى المسال خلال عام 2022، لكنه يظل أقل من قدرتها الإنتاجية الإسمية، والتى تقدر بنحو 87 مليون طن السنة.