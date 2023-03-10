الاقتصاد

تعرف على أعداد السيارات الكهربائية المرخصة والمؤمن عليها منذ يوليو 2022 حتى فبراير 2023

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القاهرة - سامية سيد - كشف أخر تقرير صادر عن المجمعه المصرية للتأمين الاجبارى على المركبات عن عدد  " السيارات الكهربائية " التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها خلال الفترة من -7-2021وحتى 28 فبراير 2023 .

 

حيث أورد التقرير أن عدد " السيارات الكهربائية " سجل حوالي  1904مركبه و115 ترخيص مؤقت  ،وإحتلت فولكس فاجن المرتبة الاولى فى السيارات الملاكى حيث احتلت المرتبه الاولى أى دى 4 أعداد سيارتها 159 سيارة 9 وأى دى 4 اكس عدد سياراتها 134سيارة ثم اى دى 4 كروس 105سيارة أما تسلا فقد بلغت  214 سيارة اما بى ام دبليو حققت اى 3 بعدد 46 سيارات  واكس3 اى 4 سيارات واكس 3 عدد 4 سيارات اى اكس عدد 5 سيارات وبورش تاكان اس 4 بعدد 46سيارة وتايكن تربو 11 سيارة.فيات 500 عدد سيارتين .

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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