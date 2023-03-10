أوبو وريلمي يكشفان حقيقة خروجهما من السوق المصري

الشارقة - اميمة ياسر - نفت شركة أوبو للهواتف المحمولة في مصر، خروجها من السوق المصري، مثلما أثير على بعض منصات التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر بـ"أوبو"، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن الشركة عقدت مؤتمرا صحفيا للإعلان عن بعض المنتجات الجديدة السوق المصري، يوم الأحد الماضي وهو ما يؤكد تمسك الشركة بالسوق المصري.

وأشار المصدر إلى أن ما يثار قد يكون متعلقا بتخلي الشركة عن بعض المسوقين لديها "البرموتر"، وذلك ضمن خططها لتقديم خدماتها من خلال الوكلاء وليس بنفسها كما كان في السابق.

ريلمي مستمرة في السوق المصري

على جانب أخر، نفت شركة ريلمي للهواتف الذكية، الأنباء المتداولة حول تخارجها من السوق المصري، وتسريحها موظفيها.

وقالت ريلمي، في بيان: "تُشدد ريلمي على أن أعمالها المختلفة لم تتأثر بأي تداعيات خلال الفترة الماضية، وأن استثماراتها بالسوق المصري مستمرة، كونه واحداً من أهم الأسواق الواعدة والجاذبة للاستثمار لعلامتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا".

وأشارت الشركة إلى أن جميع فروعها المنتشرة في مختلف محافظات مصر تعمل بشكل طبيعي جداً، وأنها مستمرة في ضخ الاستثمارات في مصر، ولا صحة على الإطلاق لما أثير من شائعات حول خروجها من السوق المصري.

وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد مروجي الشائعات والأخبار المغلوطة عن الشركة والسوق المصري، الذي تعتبره مصدر ثقة بفضل الإمكانيات الاستثمارية الكبيرة المتوفرة فيه.

ونوهت الشركة بأنها ملتزمة بتقديم منتجاتها المتنوعة من الهواتف الذكية وملحقاتها المختلفة وخاصة خدمات ما بعد البيع لتحقيق رضاء عملائها وتعزيز تواجدها واستمرارها في السوق المصري، خصوصاً مع وجود خطط توسعية للشركة خلال الفترة المقبلة.