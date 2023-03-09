شكرا لقرائتكم خبر 600 فرصة وظيفية في معرض للتقنية المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستهدفت «فنتك السعودية» من خلال المعرض إلى دعم نمو قطاع التقنية المالية في المملكة، عن طريق تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية الواعدة بإتاحة الفرصة لكل من حديثي التخرج وأصحاب الكفاءات والخبرات الباحثين عن عمل بالتقاء الجهات الرائدة في مجال التقنية المالية، والتنافس على الفرص الوظيفية.
وشهد المعرض إقبالا نوعيا من الشباب والشابات السعوديين الذين حرصوا على الحضور خلال اليومين الماضيين، إذ بلغ عدد الحضور أكثر من 8000 شخص، فيما جاء على رأس الجهات المشاركة فيه كل من: البنك المركزي السعودي «ساما»، وشركة المدفوعات السعودية، والعديد من شركات التقنية المالية والبنوك.
وأكد المدير العام لمبادرة «فنتك السعودية» نزار الحيدر، على نجاح المعرض الوظيفي للتقنية المالية في استقطاب الكوادر الوطنية المهتمة بهذا القطاع .
كانت هذه تفاصيل خبر 600 فرصة وظيفية في معرض للتقنية المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.