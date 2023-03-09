600 فرصة وظيفية في معرض للتقنية المالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت مبادرة «فنتك السعودية»، أكبر معرض توظيف للتقنية المالية على مستوى المنطقة، الذي أقيم في مدينة الرياض يومي 6 و7 مارس الجاري؛ وسط مشاركة أكثر من 50 من شركات التقنية المالية والبنوك والجهات التي تعمل ضمن منظومة التقنية المالية، التي استعرضت من خلاله أكثر من 600 فرصة وظيفية في هذا المجال الحيوي.

واستهدفت «فنتك السعودية» من خلال المعرض إلى دعم نمو قطاع التقنية المالية في المملكة، عن طريق تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية الواعدة بإتاحة الفرصة لكل من حديثي التخرج وأصحاب الكفاءات والخبرات الباحثين عن عمل بالتقاء الجهات الرائدة في مجال التقنية المالية، والتنافس على الفرص الوظيفية.

وشهد المعرض إقبالا نوعيا من الشباب والشابات السعوديين الذين حرصوا على الحضور خلال اليومين الماضيين، إذ بلغ عدد الحضور أكثر من 8000 شخص، فيما جاء على رأس الجهات المشاركة فيه كل من: البنك المركزي السعودي «ساما»، وشركة المدفوعات السعودية، والعديد من شركات التقنية المالية والبنوك.

وأكد المدير العام لمبادرة «فنتك السعودية» نزار الحيدر، على نجاح المعرض الوظيفي للتقنية المالية في استقطاب الكوادر الوطنية المهتمة بهذا القطاع .