الفريق السعودي يستعد لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستعد الفريق التفاوضي السعودي لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة.

ورأس وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد العسلي الاجتماع الثاني للفريق التفاوضي السعودي، بمقر الهيئة بالرياض، بحضور رؤساء الفرق الفنية التفاوضية ومديري الإدارات ومنسقي الفرق الفنية.

ويهدف الاجتماع إلى الاستعداد لعقد الجولة الثالثة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة المتحدة خلال الفترة 12 - 16 مارس 2023م، في مقر الأمانة العامة في مدينة الرياض.

واستعرض الفريق خلال اللقاء ملخص سير المفاوضات ومناقشة بنود الاتفاقية مع رؤساء الفرق الفنية التفاوضية، كما تضمن بنود الاجتماع موضوعات الفرق الفنية التفاوضية الخاصة بالسلع وقواعد المنشأ، والاستثمار والخدمات، والتجارة الالكترونية، والنصوص والأحكام العامة.

يذكر أن الفريق التفاوضي السعودي يعمل على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.