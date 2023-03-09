100 شركة ناشئة تتنافس في نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترعى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» نهائيات مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال التي تقام في 10 مارس ولمدة ثلاثة أيام، وذلك ضمن ملتقى بيبان 23، الذي تنظمه الهيئة خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس الجاري في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار «فرص تصنع الريادة»، حيث تتنافس 100 شركة ناشئة من أنحاء العالم لفرصة الحصول على جوائز بمقدار مليون دولار، بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال.

وتعد مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال أكبر حدث لرواد الأعمال العالميين في المملكة العربية السعودية؛ بهدف استقطاب المشاريع الريادية التي تخدم توجهات المملكة، وتهدف لتحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة المتاحة، وإشراك المشاريع الريادية في شتى أنحاء العالم في حل التحديات الوطنية، بالإضافة إلى تمكين الشركاء والجهات الداعمة من تحقيق أهدافهم.

وقد تم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية لكأس العالم لريادة الأعمال بعد نجاحهم في منافساتهم الوطنية حول العالم، وخوضهم معسكرا تدريبيا عالميا جمع بين أفضل 250 شركة؛ اختير منها أفضل 100 شركة ناشئة صاعدة ستتنافس على التصفيات النهائية لفرصة الفوز في بيبان 23، وكانت المنافسة قد اجتذبت 400.000 مسجل من المنشآت ورواد الأعمال من 200 دولة ومنظمة.