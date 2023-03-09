100 شركة ناشئة تتنافس في نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال

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وتعد مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال أكبر حدث لرواد الأعمال العالميين في المملكة العربية السعودية؛ بهدف استقطاب المشاريع الريادية التي تخدم توجهات المملكة، وتهدف لتحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة المتاحة، وإشراك المشاريع الريادية في شتى أنحاء العالم في حل التحديات الوطنية، بالإضافة إلى تمكين الشركاء والجهات الداعمة من تحقيق أهدافهم.
وقد تم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية لكأس العالم لريادة الأعمال بعد نجاحهم في منافساتهم الوطنية حول العالم، وخوضهم معسكرا تدريبيا عالميا جمع بين أفضل 250 شركة؛ اختير منها أفضل 100 شركة ناشئة صاعدة ستتنافس على التصفيات النهائية لفرصة الفوز في بيبان 23، وكانت المنافسة قد اجتذبت 400.000 مسجل من المنشآت ورواد الأعمال من 200 دولة ومنظمة.
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