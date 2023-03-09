وضع حجر الأساس لمشروع شاهين في أولسان بقيمة 7 مليارات دولار

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ويعد مشروع تطوير شاهين الذي أعلن عنه في نوفمبر 2022 من قبل شركة (إس- أويل) التابعة لأرامكو السعودية، جزءا رئيسا من استراتيجية أرامكو السعودية لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات، وهي استراتيجية لها تأثير إيجابي في الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون.
وأوضح المهندس الناصر أن وضع حجر الأساس لمشروع شاهين من المشاريع العملاقة في الحجم والرائدة من الناحية التقنية، وأحد أكبر استثمارات أرامكو السعودية على المستوى الدولي في مجال التكرير والكيميائيات والتسويق، مشيرا إلى أنه يمثّل خطوة كبيرة ومهمة للمضي قدما في توسع أعمالنا لتحويل السوائل إلى كيميائيات، كما أنه يمثل علامة فارقة أخرى في تعزيز حضورنا بجمهورية كوريا.
يذكر أن مشروع شاهين يعد أول استخدام تجاري على نطاق كبير لتقنية أرامكو السعودية لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالتكسير الحراري، وهي تقنية بدأ ابتكارها وتطويرها وتسجيل براءات الاختراع المرتبطة بها من قبل الباحثين في المملكة العربية السعودية ثم تم تطويرها في مرحلة لاحقة وعلى نطاق أوسع من قبل أرامكو السعودية بالتعاون مع (لوموس تكنولوجيز).
الموقع:
- أولسان ـ كوريا الجنوبية.
القيمة:
- 7 مليارات دولار.
أعلن عنه:
- نوفمبر 2022.
وضع حجر الأساس:
- مارس 2023.
تشغيله من قبل (إس- أويل):
- التابعة لأرامكو السعودية.
- أحد أكبر استثمارات أرامكو الدولية في مجال التكرير والكيميائيات والتسويق.
- جزء رئيس من استراتيجية أرامكو السعودية لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات.
- يمثل خطوة مهمة للمضي قدما في توسّع أعمال أرامكو لتحويل السوائل إلى كيميائيات.
- أول استخدام تجاري على نطاق كبير لتقنية أرامكو لتحويل الخام إلى كيميائيات بالتكسير الحراري.
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