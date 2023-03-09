وضع حجر الأساس لمشروع شاهين في أولسان بقيمة 7 مليارات دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك رئيس جمهورية كوريا الجنوبية يون سوك يول أمس، في حفل وضع حجر الأساس لمشروع شاهين للبتروكيميائيات في أولسان بجمهورية كوريا الجنوبية الذي تبلغ قيمته نحو 26.250 مليار ريال (7 مليارات دولار)، كما شارك رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، وحضور رؤساء الشركات والمسؤولين ومجتمع الصناعة والأعمال وشركاء أرامكو السعودية في كوريا الجنوبية.

ويعد مشروع تطوير شاهين الذي أعلن عنه في نوفمبر 2022 من قبل شركة (إس- أويل) التابعة لأرامكو السعودية، جزءا رئيسا من استراتيجية أرامكو السعودية لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات، وهي استراتيجية لها تأثير إيجابي في الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون.

وأوضح المهندس الناصر أن وضع حجر الأساس لمشروع شاهين من المشاريع العملاقة في الحجم والرائدة من الناحية التقنية، وأحد أكبر استثمارات أرامكو السعودية على المستوى الدولي في مجال التكرير والكيميائيات والتسويق، مشيرا إلى أنه يمثّل خطوة كبيرة ومهمة للمضي قدما في توسع أعمالنا لتحويل السوائل إلى كيميائيات، كما أنه يمثل علامة فارقة أخرى في تعزيز حضورنا بجمهورية كوريا.

يذكر أن مشروع شاهين يعد أول استخدام تجاري على نطاق كبير لتقنية أرامكو السعودية لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالتكسير الحراري، وهي تقنية بدأ ابتكارها وتطويرها وتسجيل براءات الاختراع المرتبطة بها من قبل الباحثين في المملكة العربية السعودية ثم تم تطويرها في مرحلة لاحقة وعلى نطاق أوسع من قبل أرامكو السعودية بالتعاون مع (لوموس تكنولوجيز).

الموقع:







أولسان ـ كوريا الجنوبية.



القيمة:





7 مليارات دولار.



أعلن عنه:





نوفمبر 2022.



وضع حجر الأساس:





مارس 2023.



تشغيله من قبل (إس- أويل):