3 اتفاقيات لتمكين 80 قائدة في أنشطة أجرة المطار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة العامة للنقل «TGA»، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة في برنامج توطين(2)، مبادرة توطين وظائف أجرة المطار، وتقديم دعم التدريب والتأهيل والتوظيف.

وهذه المبادرة إحدى مبادرات تمكين المرأة في مجالات النقل، إذ تستهدف في المرحلة الأولى توقيع 3 اتفاقيات مع كبرى الشركات المرخصة في أنشطة أجرة المطار، لتوظيف أكثر من 80 قائدة أجرة مطار، ابتداء في المطارات الـ4 الرئيسة في (الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة)، وستكون المرحلة الثانية بتوطين النشاط في جميع مطارات المملكة.

وتتضمن المبادرة التعاون مع مركز متخصص في القيادة، لإعداد وتطوير برنامج تدريبي شامل للمهارات الأساسية في قيادة مركبات الأجرة، إضافة إلى المهارات الناعمة مثل (الإتكيت، خدمة العملاء، الإسعافات الأولية، اللغة الإنجليزية)، وتقديم الدعم خلال برنامج توطين2، لتمكين الكوادر الوطنية، ودعم تنمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتحسين تجربة المستفيدين من زوار ومسافرين، إضافة إلى التأهيل والتدريب.

وأكدت هئية النقل أن المبادرة ستسهم في تحسين وتطوير تجربة خدمات النقل واستقبال المسافرين، لضمان استمرارية الأعمال، وذلك تماشيا مع حرص الهيئة على دعم خلق الوظائف وزيادة المحتوى المحلي، وتفعيل دور المرأة في برامج التوطين في قطاع النقل والشركات العاملة بها، مما يغذي وينمي الناتج المحلي.

يذكر، أن الهيئة العامة للنقل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تستهدفان توطين وظائف قطاع النقل والخدمات اللوجستي في المملكة، وهذه المبادرة هي إحدى مبادرات التوطين والمبادرات الداعمة، لتمكين المرأة في مجالات عدة، مما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030.

مبادرات تمكين المرأة في مجالات النقل

الجهات المشرفة







الهيئة العامة للنقل «TGA»



وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية



الهدف:





توطين وظائف أجرة المطار، وتقديم دعم التدريب والتأهيل والتوظيف



المرحلة الأولى





توقيع 3 اتفاقيات مع كبرى الشركات المرخصة في أنشطة أجرة المطار



توظيف أكثر من 80 قائدة أجرة مطار



المطارات الرئيسة (الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة)



المرحلة الثانية





توطين النشاط في جميع مطارات المملكة



تتضمن المبادرة





إعداد برنامج تدريبي شامل



تقديم الدعم خلال برنامج توطين2



دعم تنمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية



تحسين تجربة الزوار والمسافرين



التأهيل والتدريب



الأهداف