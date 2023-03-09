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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفد السعودية ممثلا بالهيئة العامة للتجارة الخارجية شارك في أعمال الدورة الثالثة للجنة السياسات التجارية للدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في جمهورية تونس. وسبقت اللجنة ورشة عمل إقليمية أقيمت، حول استخدام أداة محاكاة السياسات التجارية العربية «Arab Trade Simulator interface». وافتتح الاجتماع وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب، وقدمت المملكة كلمة، شكرت فيها جمهورية تونس على حسن الاستضافة، والأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) على ما قدموه من دعم وجهود للدول الأعضاء، وتم التطرق إلى أبرز السياسات التجارية التي اتخذتها المملكة في سبيل دعم الاقتصاد الوطني في جميع المجالات، وجددت المملكة شكرها للإسكوا على دعمها للدول الأعضاء، مؤكدة أهمية تكثيف برامج بناء القدرات والدورات التدريبة الوطنية خاصة برامج المحاكاة لما لها من أثر كبير على تطوير إجراءات الدول الأعضاء.

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