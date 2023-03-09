شكرا لقرائتكم خبر دولة بيليز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دولة بيليز استعرضت فرصها الاستثمارية أمام قطاع الأعمال السعودي، وذلك خلال اللقاء الذي استضافه اتحاد الغرف السعودية.

وأبدى وزير المالية والتنمية الاقتصادية والاستثمار في دولة بيليز كريستفور كوي، رغبته في إقامة مشاريع استثمارية سعودية في قطاعي الطاقة والصحة، منوها بما توفره بلاده من فرص للمستثمرين السعوديين وبخاصة في قطاع السياحة الذي يجتذب 400 ألف سائح سنويا، وقطاع الزراعة بما في ذلك استيراد الأسمدة والمعدات الزراعية من المملكة، إلى جانب تأسيس بنوك ومؤسسات تمويل سعودية في بيليز وإنشاء فنادق ومنتجعات سياحية.

من جهته قال رئيس الاتحاد حسن الحويزي، «إن الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وبيليز عام 2022 يعد تطورا إيجابيا كبيرا في العلاقات بين البلدين»، مضيفا «إنه لا توجد استثمارات سعودية في بيليز كما أن حجم التبادل التجاري لم يتعد 4.4 ملايين ريال خلال السنوات الست الماضية».

واتفق الجانبان خلال اللقاء على دراسة الفرص الاستثمارية وتشجيع المستثمرين السعوديين للاستفادة منها فضلا عن تشكيل وفد أعمال سعودي لزيارة بيليز للوقوف على الفرص المتاحة.