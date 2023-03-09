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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المناقصة الأولى لهذا العام (2023) لاستيراد 480 ألف طن من القمح طرحتها الهيئة العامة للأمن الغذائي للتوريد خلال الفترة ( يوليو - أغسطس 2023). وصرح محافظ الهيئة المهندس أحمد الفارس أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الاستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن، وأضاف «إن الكمية موزعة على 8 بواخر، بواقع 3 بواخر لميناء جدة الإسلامي، و3 بواخر لميناء ينبع التجاري، وباخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

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