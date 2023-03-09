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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 3 عقود استثمارية في مجالي الأنشطة السياحية والصحية، وقعتها أمانة محافظة الأحساء، لمدة 25 عاما، وبعوائد استثمارية تقدر بـ 52.87 مليون ريال، وفقا للتدابير المعتمدة في هذا الجانب. وأكد أمين الأحساء المهندس عصام الملا، سعي الأمانة إلى تعزيز شراكاتها ومبادراتها الداعمة لمشاركة القطاع الخاص في خدمة المجتمع والإسهام في دفع عجلة التنمية والتطوير في الحاضرة، مشيرا إلى أن العقود تتضمن إنشاء وتشغيل وصيانة مستوصف على أرض مخصصة بمساحة 18000م2 بحي القدس جنوب الهفوف، وإنشاء وتشغيل وتطوير وصيانة وجهه سياحية في شاطئ العقير، وتنفيذ أعمال التطوير والتشغيل والصيانة لحديقة محاسن في مدينة المبرز بمساحة 18200 م2؛ تشمل العناصر الترفيهية والثقافية والاجتماعية والاستثمارية.

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