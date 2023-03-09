شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة إيه يو جى فارما بقيمة 240.3 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة إيه يو جي فارما بحجم تداول 890 ألف سهم بقيمة 240.3 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة ايبوك لإنشاء وإدارة المطاعم بحجم تداول 112.7 ألف سهم بقيمة 8.6 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.6 مليون سهم بقيمة 261.8 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.065 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 364.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.53% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.3%، والعرب على 7.17%، واستحوذت المؤسسات على 34.87% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.12%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 14.2 مليون جنيه، 14.4 ألف جنيه، 222.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 56.2 مليون جنيه، 130.2 مليون جنيه، 50.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 16454 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 2868 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 19401 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 6783 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 3060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 4493 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 3615 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1250 نقطة.