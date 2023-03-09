تخفيضات تصل لـ 45 %.. الزراعة تعلن مواعيد المعرض الدائم للسلع الغذائية بحديقة الأورمان

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعة، إن المعرض الدائم للسلع الغذائية بحديقة الأورمان بالجيزة مفتوح طوال أيام الأسبوع حتى يوم الجمعة، مشيرا إلى أنه يتم يوميًا مضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بتخفيضات تتراوح بين 25-45%، لرفع العبء عن المواطنين، فى اطار مبادرة " خير مزارعنا لأهالينا " .

وأوضح صالح، في تصريحات صحفية، أن المعرض يوفير العديد من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخري بنحو يبدأ من 20 % ليصل في بعض السلع والمنتجات الغذائية إلى 45 %.

وأضاف صالح أن سعر كرتونة البيض الأحمر في منافذ الوزارة يبلغ 96 جنيها، فى حين وصل في الأسواق الاخرى لـ123 جنيها، أما البيض الأبيض فقد وصل 94 جنيها ووصل فى الأسواق الأخرى لنحو 117 جنيه، و سعر كيلو الأرز حبة رفيعة 15 جنيها، والحبة العريضة 17.5، والبطاطس شيكارة 5 كيلو بـ20 جنيها، بسعر الكيلو 4 جنيهات، وهى هدية من وزارة الزراعه للمواطنين، أنا التمور تبدأ من 15 جنيها للكيلو.

كما يوجد بمنافذ الوزارة اللحوم البلدي التي تم تربيتها في مزارع الإنتاج الحيواني بالوزارة بسعر الكيلو 180 جنيها، وبحد أقصي 2 كيلو للفرد الواحد.

أضاف أن المنافذ تقوم ببيع الخضار والفاكهة – البقوليات – السلع الغذائية – لحوم مجمدة ومصنعاتها – لحوم بلدية وضانى – دواجن مجمدة ومصنعاتها – اسماك مجمدة – عسل وزيت زيتون – ألبان ومصنعاتها، وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، فى إطار العمل على ضبط الأسعار بتخفيضات تصل إلى 30%، تخفيفاً عن كاهل محدودى الدخل، حيث يتم مضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابت والمتحركة.

وتطرح وزارة الزراعة فى منافذها نحو أكثر من 80 سلعة "أنواع اللحوم، البلدى والمجمد، والدواجن بأنواعها "البط ، الفراخ، والكبد، والحمام، والسمان" وأيضا الأسماك، والسلع الغذائية الأخرى والخضار والفاكهة – البقوليات – السلع الغذائية – لحوم مجمدة ومصنعاتها – لحوم بلدية وضانى – دواجن مجمدة ومصنعاتها – أسماك مجمدة – عسل -زيت زيتون – ألبان ومصنعاتها" وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، فى إطار العمل على ضبط الأسعار بتخفيضات تصل إلى 30%، تخفيفاً عن كاهل محدودى الدخل.