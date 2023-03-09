شكرا لقرائتكم خبر عن خيرت بركات: جهاز الإحصاء انتهى من تحديد قرى المرحلة الثانية من مشروع حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأضاف اللواء خيرت بركات في تصريحات صحفية، أن حجم المشروعات التي تمت خلال المرحلة الأولي من مشروع حياة كريمة كان كبير جدا وموزع بين الصحة والتعليم والطرق وإنشاء المنازل، مشيرا إلى أن هذه المشروعات أدت إلى تراجع معدلات الفقر في تلك القري بشكل كبير.

وأوضح رئيس الجهاز أنه من المقرر إعلان نتائج بحث الدخل والانفاق خلال النصف الثانى من العام الجاري، بعد الانتهاء من مرحلة جمع البيانات، كما أن التعداد الاقتصادى من سيبدأ قريبا مرحلة التدريب للباحثين وقد يصل عددهم إلى 600 باحث.

وأوضح اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز، أنه من المقرر أن يعقد المجلس الأعلى للأجور قريبا من أجل بحث الحد الأدنى للأجر للقطاع الخاص، فيما لم يحدد موعد للانعقاد.