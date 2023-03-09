شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة تطلق الحملة الترويجية الجديدة لمصر فى الأسواق الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر
ومن جانبه، أوضح عمرو القاضى، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، أن هذه الحملة الترويجية المتكاملة تستهدف الأسواق السياحية الرئيسية لمصر مثل ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا والولايات المتحدة ودول الخليج العربي وروسيا، وكذلك بولندا والتشيك وفرنسا وإسبانيا، كما ستخاطب الحملة كافة فئات السائحين من الأسواق الرئيسة، والأسواق جديدة، وستعمل على إبراز التنوع والثراء في المنتجات السياحية المصرية التي تتميز بها مصر والتي تناسب كافة الأذواق والفئات من السائحين وإظهار أن مصر مقصد سياحي متكامل.
وأشارت سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن الشعار المستخدم في الفيلم الترويجي للحملة Your Expectations are History هو بمثابة دعوة مفتوحة لزيارة مصر حيث يوجد بها الكثير الذي يمكن للسائح استكشافه خلال الزيارة، لافتة إلى أن إطلاق هذه الحملة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة ممثلة في الهيئة لجذب مزيد من الحركة السياحة الوافدة للمقصد السياحي المصري من الأسواق السياحية المختلفة.
وأضافت أنه تم عرض الفيلم الترويجي الخاص بالحملة لأول مرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أحمد عيسى وزير السياحة والآثار وحضره العديد من الصحفيين والإعلاميين من ممثلي كبرى وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والصحف الألمانية والأوروبية خلال زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين للمشاركة في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB التي تستمر خلال الفترة من 7 وحتى 9 مارس الجارى.