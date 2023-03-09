شكرا لقرائتكم خبر عن صعود جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.065 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 16454 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 2868 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 19401 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 6783 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 3060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 4493 نقطة.