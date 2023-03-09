شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية المشروعات: تمويل 5500 مشروع فى مجال تجارة وتصنيع الموبيليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والدكتورة منال عوض محافظ دمياط معرض "صنع في دمياط" للأثاث والذي يقيمه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع محافظة دمياط بأرض المعارض في مدينة نصر بمشاركة العشرات من مصانع الاثاث بمدينة دمياط.

وأوضح رحمي أن قطاع تصنيع الموبيليا والأثاث من القطاعات الإنتاجية الواعدة التي تعمل الدولة على دعمها ومساندتها لقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين ولقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات يقدم خدمات مالية وفنية متنوعة لمساعدة أصحاب هذه المشروعات على تطوير انتاجهم ليتفق مع متطلبات السوق كما يعمل على مساندتهم في تسويق منتجاتهم من خلال تنظيم معارض متخصصة بشكل دورى على مدار العام بالتعاون مع محافظة دمياط كما يتم إشراكهم في مختلف المعارض التي ينظمها الجهاز على مدار العام مما يضمن استمرار هذه المشروعات وتطورها.

وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن الجهاز نجح خلال 8 سنوات في تمويل ما يزيد على 5500 مشروع في مجال تجارة وتصنيع الموبيليا باجمالى وصل إلى حوالي 239.4 مليون جنيه أتاحت ما يزيد على 17 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة وأضاف أن معظم المشاركين في المعرض استفادوا من الخدمات المالية وغير المالية التي يتيحها الجهاز وفقا لقانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن معرض "صنع في دمياط" يتم تنظيمه بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعمل على تنفيذ خطة الدولة للنهوض بتلك الصناعة بدمياط، ولدعم الصناع والعاملين بهذا القطاع وأوضحت أن تنظيم المعرض بشكل دوري في محافظة القاهرة كان له مردود إيجابى على المشاركين من صناع الأثاث لمساعدتهم على التوسع في تسويق منتجاتهم والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء. وأشارت محافظ دمياط إلى أن المعرض حقق نجاحًا كبيرًا بمراحله المختلفة منذ انطلاقه عام 2016.

جدير بالذكر أن المعرض ينعقد في دورته الجديدة خلال الفترة من 9 مارس وحتى 18 مارس ويضم تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطي الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مميزة لغرف النوم والسفرة والاطفال والانتريهات مما يتيح الفرصة لسكان القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطي بأسعار مناسبة.