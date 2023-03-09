شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: 398 مليون جنيه أقساط التأمين متناهى الصغر بنهاية يونيو 2022 والان مع تفاصيل الخبر
يعرف التأمين متناهي الصغر كل خدمة تأمينية تستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، ولا تزيد قيمة الوثيقة عن 200 ألف جنيه، ويشمل التأمين متناهي الصغر، تأمينات الحياة بجميع أنواعها، وتأمينات الحوادث الشخصية والتأمين الطبي طويل الأجل.
وبلغ إجمالي قيمة أقساط شركات التأمين 56.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2022 مقارنةً بـ47.5 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة تقدر بـ18.5%، وارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالي 2022 لتصل إلى 27.3 مليار جنيه مقارنة بـ23.4 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة حوالي 16.7%، وارتفعت إجمالي قيمة حقوق حملة وثائق شركات التأمين لتصل إلى 103.2 مليار جنيه مقارنة بـ88.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 16.9%.
وبلغ إجمالي قيمة استثمارات شركات التأمين في نهاية العام المالي 2022 ارتفعت لتصل إلى 153.3 مليار جنيه مقارنة بـ103.9 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق بنسبة زيادة 17.1%، وتزايد فائض النشاط التأميني للشركات بنسبة 53.6%، ليصل إلى 8.6 مليار جنيه مقارنة بفائض بلغ 5.6 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.