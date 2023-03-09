شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات ضعيفة لم تصل إلى 800 مليون جنيه بعد مرور ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 16441 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 2858 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 19346 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 6791 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 3056 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 4483 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.92% ليصل إلى مستوى 3629 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: الفنار للمقاولات العمومية والإنشاء والتجارة والاستيراد، وحق اكتتاب شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 270 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 93.3 ألف سهم، 131.4 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 3750 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان 16 ألف سهم، واشترت إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك 10 آلاف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركتي المالية والصناعية المصرية، ومستشفى النزهة الدولي 213.8 ألف سهم، 1500 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي حديد عز، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 64.3 ألف سهم، 35 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت الشركة المالية والصناعية المصرية، شراء شركة ميد فيرت مصر للاستثمار عدد 213.8 ألف سهم بسعر 49.633 جنيه بقيمة إجمالية 10.6 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 24.822% إلى 25.155%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت الشركة العالمية للاستثمار والتنمية، بيع المساهم صالح بن عبد الرحمن بن عبد الله الراشد عدد 44 ألف سهم بسعر 45.1976 جنيه بقيمة إجمالية 1.988 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 10.02% إلى 9.62%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية.