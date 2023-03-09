شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التخطيط والإسكان يناقشان الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان للعام المالى 23-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية –عبر الفيديو كونفرانس-، وذلك لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان للعام المالي 23-2024.

وحضر الاجتماع من وزارة التخطيط الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، والدكتور فتحي صقر، المستشار الاقتصادي للوزيرة، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، وكمال نصر، مساعد الوزيرة للمكتب الفني، وم. نهاد مرسي، رئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية، وعدد من قيادات الوزارتين.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان، فى توفير الخدمات المختلفة للمواطنين، وكذا تحقيق التنمية، وتوفير أكبر قدر من فرص العمل، خاصة للعمالة المحلية بالمحافظات المنفذ بها المشروعات.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى القطاعات التابعة لوزارة الإسكان والمحددة بالخطة بالعام المالي القادم والتي تشمل قطاع المرافق، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وديوان عام الإسكان (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي)، والجهاز المركزي للتعمير والأجهزة التابعة، وصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.