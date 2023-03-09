شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الملا: قطاع البترول ينفذ مبادرات لخفض الانبعاثات بالتعاون مع شركائه الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى جلسة وزارية تحت عنوان "الجغرافيا السياسية والاقتصادية: حقبة التقلبات" ضمن فعاليات مؤتمر سيراويك 2023 بالولايات المتحدة الأمريكية، وشهدت الجلسة مناقشة التحديات التى تواجهها صناعة الطاقة خلال الفترة الحالية وأهمها جهود خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة والوصول لصفر انبعاثات بالتوازى مع الاستمرار فى المساهمة فى تأمين جانب من إمدادات الطاقة اللازمة للحفاظ على النمو الاقتصادى العالمى وسرعة تحول الطلب العالمى نحو الطاقة الخضراء، كما تم تسليط الضوء على سبل مواجهة هذه التحديات والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الصناعى بما يمتلكه من تكنولوجيات متطورة فى المساهمة فى تجاوز تلك التحديات.

وضمت الجلسة كلا من فلافيا رويون نائب وزير الاقتصاد الأرجنتينى لشئون الطاقة وأموند فيك نائب وزير البترول والطاقة النرويجى وتياجو بارال نائب وزير المناجم والطاقة البرازيلى لشئون انتقال الطاقة والتخطيط ، وأدار الجلسة كارلوس باسكوال نائب رئيس مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال للطاقة العالمية.

وخلال الجلسة أكد الملا على أهمية تضافر الجهود والتعاون الدولى لمواجهة تحديات توفير موارد الطاقة واستدامة الامدادات بالتوازى مع الحفاظ على البيئة فى الطريق نحو التحول الطاقى الكامل، مشيراً إلى أن قطاع البترول المصرى ينفذ حالياً العديد من المبادرات لخفض الانبعاثات بمواقع العمل البترولى المختلفة بالتعاون مع شركاؤه الأجانب من منطلق مسئولية الحفاظ على البيئة والالتزام بالاتفاقيات الدولية لمواجهة التغير المناخى ، وأكد كذلك على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص للإسراع بتنمية موارد الغاز الطبيعى باعتباره الوقود الأحفورى الأقل من حيث الانبعاثات الكربونية بالتوازى مع التحول الطاقي التدريجى والعادل ، كما أكد على أهمية توفير التكنولوجيات والحلول الخاصة بخفض الانبعاثات وإنتاج الهيدروجين بأسعار مناسبة.