شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل التجارى يرتب زيارة شركات هندية لمصر لبحث فرص الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قام التمثيل التجاري بالترتيب لزيارة وفد شركة "شيريبال لمواد التغليف" إحدى شركات مجموعة "شيريبال جروب الهندية"، وقد قام التمثيل التجاري بإعداد جدول زيارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك بمقر الهيئة الرئيسي بالسخنة وبحضور اللواء وليد يوسف، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، وفيد براكاش شيريبال رئيس مجموعة شيريبال وجايبريكاش شيريبال المدير العام لشركة شيريبال لمواد التغليف، وسومانت سينجال الرئيس التنفيذي للشركة وذلك لمناقشة جذب استثمارات الشركة الهندية في المنطقة.

وذلك فى إطار خطة جهاز التمثيل التجاري المكثفة لجذب الاستثمارات الاجنبية إلى مصر فى عدد من القطاعات الهامة يبحث الجهاز حاليا استقدام استثمارات مجموعة شيريبال الهندية ويرتب زيارة لرئيس المجموعة إلى مصر ولقاء مسئولي عدد من الجهات المصرية العاملة في مجال الاستثمار.

وخلال الاجتماع قدم نائب رئيس الهيئة عرضًا تقديميًّا عن المنطقة الاقتصادية وكذلك القطاعات الصناعية المستهدف توطينها ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة، وأبرزها مجالات الطاقة الخضراء والبتروكيماويات التي تقع ضمن مجال اهتمام الشركة الهندية، كما أشار خلال العرض إلى الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الهيئة لشركاء نجاحها من المستثمرين وعلى رأسها التمتع بسعر صفر كضريبة القيمة المضافة للسلع والخدمات الواردة إلى الهيئة، فضلًا عن توافر البنية التحتية والمرافق، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة على ضفتي قناة السويس.

وأعرب الوفد الهندي عن اهتمامه بالتعرف على الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية، خاصة في قطاع صناعات الخلايا الشمسية ومواد التغليف اللذين تشتهر شركة شيريبال بإنتاجهما، كما تدرس الشركة نقل تجربتها الرائدة في مجال الاستثمار في التعليم سواء التقليدي أو المهني من خلال المبادرة التابعة للشركة والمسماة مبادرة "شانتي" وذلك للمساهمة في رؤية المنطقة الاقتصادية نحو خلق مجتمعات متكاملة الخدمات بنطاق الهيئة.

وأعقب الاجتماع اصطحاب وفد الشركة الهندية في جولة داخل مقر الهيئة للتعرف على خدمات الشباك الواحد، وكذلك زيارة الوفد لبعض المصانع العاملة في نطاق المنطقة الاقتصادية، ثم التوجه لزيارة ميناء السخنة والتعرف عن كثب على أعمال التطوير الجارية ليكون أهم ميناء محوري على البحر الأحمر.

كما قام التمثيل التجاري بإعداد زيارات لوفد الشركة الهندية والاجتماع مع الدكتور / أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء للتخطيط الاستراتيجي حيث تم مناقشة رؤية الدولة في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة في مصر والتي ستسمح لمصر أن تكون مركز الطاقة الجديدة في قلب العالم لما تمتلكه مصر من موارد طبيعية متجددة تمكنها في المستقبل القريب للوصول لهذا الهدف وإنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث تعمل المجموعة الهندية في مجال تصنيع مكونات انتاج الطاقة الشمسية وتبحث المجموعة فرص الاستثمار في مصر في هذا المجال.

تم إعداد إجتماع للوفد الهندي مع اللواء المهندس أشرف رأفت مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية لتطوير الصناعة والذي قدم للوفد شرحاً مفصلاً عن الهيئة والدور الذي تقوم به في خدمة الاستثمار والمستثمريين الصناعيين والمزايا التي تتيحها الهيئة للمستثمريين الصناعيين. كما تم إعداد مقابلات للوفد الهندي مع مسئولي الهيئة العامة للاستثمار وعدد من البنوك المصرية لبحث فرص وامتيازات الاستثمار من قبل الشركة الهندية في مصر.

الجدير بالذكر أن شركة Shiripal Poly Films هي إحدى شركات Shiripal Group Ind. الهندية، وهي شركة متخصصة في إنتاج مواد التغليف والتعبئة وإعادة تدوير المنتجات البلاستيكية والبتروكيماويات ولها العديد من الفروع حول العالم، كما تملك الشركة خبرات كبيرة في مجال إنتاج وتشغيل الخلايا الشمسية التي هي أحد مصادر الطاقة النظيفة اللازمة لإنتاج الوقود الأخضر.