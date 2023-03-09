شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان يتفقد منتدى إدارة المرافق والمنشآت المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، يرافقه مسئولو قطاع المرافق، منتدى إدارة المرافق والمنشآت المصرية "EFMF" والذى يُعقد فى نسخته الرابعة بمصر، ويُعد مناسبة لتبادل التجارب الناجحة، في كل ما يتعلق بالحلول المبتكرة والمستدامة، في تنفيذ مشروعات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي بكافة صورها، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في نجاح تحقيق استراتيجيات الوزارة المختلفة.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، ومرافقوه زيارتهم التفقدية للمنتدى، بزيارة جناح شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق، حيث ناقش مع قيادات الشركة أحدث النظم المستخدمة لإدارة المرافق والأصول، واستعرض ممثلو الشركة تصميمات أحد مبانيها باستخدام الأساليب الحديثة التي تحافظ علي البيئة، وتُرشد استخدام الطاقة من خلال أنظمة التحكم والاستشعار، والاعتماد على الطاقة الشمسية في توفير الطاقة اللازمة للتشغيل، بجانب مناقشة فكرة معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، الناتجة من الاستهلاك اليومي بالمبني، في ري المساحات الخضراء بالمبني، واستغلال جميع المخلفات اليومية الناتجة، وإعادة استخدامها في مختلف المجالات.

كما تفقد نائب وزير الإسكان، مجموعة من أجنحة الشركات المشاركة في المعرض، ومنها جناح شركة الخرافي ناشيونال، حيث عرض مسئولو الشركة أهم مشروعاتهم المنفذة فيما يخص قطاع المرافق، وحثهم على ضرورة استمرار التواجد في مثل هذه المنتديات لتبادل الخبرات العملية والتطبيقية، وكذا جناح مجموعة التزام لإدارة الأصول، والتي تضم 3 شركات متخصصة ورائدة في مجال التنمية والتطوير العمراني وإدارة الأصول، بهدف تحسين مستوي الخدمات المقدمة وضمان استدامتها، إضافة إلى جناحى شركة إنوفا/فيوليا، وشركة سيدرز كابيتال، حيث عرض ممثلو الشركتين مجموعة من الابتكارات والمهمات التي يمكن استخدامها داخل المباني للحفاظ على البيئة، ومنها أنظمة توفير مياه الشرب من الهواء عن طريق رطوبة الجو، وأنظمة تجميع القمامة وفصلها أوتوماتيكيا، ليتم إعادة استخدام المخلفات داخل المبني، مع توفير أنظمة ووسائل حديثة لاستغلال المخلفات البيولوجية، وإعادة استخدامها لتوفير السماد المطلوب لزراعة المسطحات الخضراء.

وخلال الزيارة التفقدية، ناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ضرورة تحديث الأكواد المصرية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، لتشمل أسس التصميم والمواصفات العامة، التى تختص بأحدث الأساليب المستخدمة لتحسين إدارة المرافق وضمان استدامتها، ومنها إضافة إمكانية فصل مياه الصرف الصحي الرمادية، عن الصرف الصحي الناتج من المبني، وإعادة استخدامها بعد معالجتها في ري المسطحات الخضراء، بهدف ترشيد استهلاك المياه، وذلك طبقاً للاشتراطات البيئية والعالمية المعمول بها في ذات الشأن.

واختتم الدكتور سيد إسماعيل، ومرافقوه، جولتهم بمنتدى إدارة المرافق، بزيارة جناح الشركة المنظمة للمنتدى، حيث أشاد بالقائمين على تنظيم المنتدى والمعرض بنسخته الرابعة، وفكرة إقامة المعارض والمنتديات في مجال المرافق لتبادل الخبرات والوصول إلى أفضل الحلول المستدامة، وتشجيع مشاركة الشركات فيها، وتوسيع دائرة التحالفات فيما بينها، لتقديم أفضل المساهمات في إدارة الأصول وضمان استدامتها.

جدير بالذكر ان منتدى مصر لإدارة المرافق، يشارك به أكثر من 30 شركة من كبري الشركات، كما يلقي الضوء على الأفكار الذكية الناشئة لقطاع هام ومسئول مسئولية مباشرة عن الحفاظ على المنشآت وإدارتها وصيانتها، بشكل يتناسب مع قيمتها، ويساهم في زيادة التوعية بأهمية إدارة المرافق، ويسعى لإتاحة فرص التكامل بين مقدمي الخدمات ومتلقيها، وتبادل الخبرات والمعلومات، كما أن المنتدي يستهدف في نسخته الرابعة، التوسع في المعرض المصاحب له، ليشمل المعدات الخاصة بإدارة المرافق، بالإضافة إلى وجود مشاركات إضافية من شركات إدارة الطاقة وإدارة المخلفات، من أجل الوصول إلى أكبر مفاهيم الاستدامة، في ظل الخطط الحكومية لتقليل الانبعاثات الكربونية، كما يناقش المنتدي ملفات متعددة، على رأسها ملفات الاستدامة وتوفير الطاقة من خلال استخدام الحلول المبتكرة في إدارة المرافق.