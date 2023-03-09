شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمنظمة أوابك يكرم سلفه على سبت بن سبت والان مع تفاصيل الخبر
واستهل المهندس جمال عيسى اللوغاني كلمته بالترحيب بالحضور وأثنى على ما قام به سلفه بن سبت من إنجازات خلال توليه مهام الأمانة العامة للمنظمة لفترة الثلاث السنوات الأخيرة والتي كان من شأنها دعم عمل ونشاط المنظمة، وأشاد اللوغاني بما قام به جميع الأمناء العامون السابقون للمنظمة من جهود حثيثة أثمرت في تطور عمل ونشاط المنظمة منذ تأسيسها في عام 1968.
وقال اللوغاني أنه سوف لن يدخر جهدا في سبيل إتمام مسيرة أسلافه من خلال مضاعفة الجهود لتحمل المسئولية الملقاة على عاتقه لما فيه مصلحة جميع الدول العربية الأعضاء في المنظمة.
ومن جانبه بارك بن سبت لخلفه المهندس اللوغاني على توليه مهام الأمانة العامة للمنظمة متمنيا له كل التوفيق والسداد في استكمال مسيرة تفعيل نشاط المنظمة ولما فيه صالح دولها الأعضاء.