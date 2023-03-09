شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يُقرر إزالة تعديات ومخالفات بناء ببرج العرب وبني سويف الجديدتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأكد وزير الإسكان مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى، لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، وضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها.

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري التعديات المقامة على قطع أراضٍ مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة برج العرب الجديدة، من واضعي اليد بعدد 19 إسماً.

كما نصت القرارات، على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة على قطعتي أرض سكنيتين بقطاعي أ ، ب بالحي السادس بمنطقة إبني بيتك 1، بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في استئناف أعمال مخالفة بصب سقف دور أرضي بمناور، وصب أعمدة دور أول علوي بالردود الخلفي، واستئناف أعمال مخالفة بصب سقف دور أول علوي، بالمخالفة للرسومات الهندسية وترخيص البناء الصادرة لقطعتي الأرض.

وطبقا للقرارات يتولى جهازا تنمية ( مدينة برج العرب الجديدة - مدينة بني سويف الجديدة)، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.