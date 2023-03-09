شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: معدل التضخم الشهرى يسجل (7.1%) شهر فبراير 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (161.3) نقطة لشهر فبراير 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعاُُُُُ قدره (7.1%) عن شهر يناير 2023.

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (9.2%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (29.7%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (19.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (11.1%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (4.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (10.8%)، مجموعة الخضروات بنسبة (5.3%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (7.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.2%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (2.9%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.5%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.1%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (6.2%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.7%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.9%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.4%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (2.3%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (18.6%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (6.3%) .

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (32.9%) لشهر فبراير 2023 مقابل (10.0%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر فبراير 2023 مقارنة بشهـر يناير 2023):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (14.8%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (9.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (29.7%).ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (19.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (11.1%)،ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (4.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (10.8%)، أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (5.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (3.4%) ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (7.0%).

2 - سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (1.2%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.2%).

3 - سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (2.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.5%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.1%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.3%) .

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (4.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (4.0%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.7%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (6.2%) .

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (1.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.7%).

7-سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.9%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (1.6%).

8-سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (4.9%).

9-سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (8.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (2.3%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (18.6%).

10-سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (6.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (6.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.7%).

11-سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (2.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (4.1%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (0.9%).

ثانياً: التغير السنوي (شهر فبراير 2023 مقارنة بشهر فبراير 2022):

1 - سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (61.5%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (76.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (95.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (84.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (74.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (35.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (26.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (17.5%)،ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (21.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (60.2%).

2 - سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (14.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (19.2%)، مجموعة الدخان بنسبة (14.2%).

3 - سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (18.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (28.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (18.6%)، مجموعة الاحذية بنسبة (15.2%).

4 - سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (8.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (6.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (29.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.2%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً

قدره (33.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (31.7%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (22.9%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (36.1%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (16.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (11.7%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (23.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (24.6%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (19.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (30.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (21.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (16.5%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (26.8%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (20.7%) .

9-سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (40.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (49.5%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (33.6%).

10- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.1%).

11 - سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (50.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (50.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (29.8%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (24.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (32.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (42.1%).

ثالثاً: نسبة التغير الشهرية والسنوية للرقــم العام لإجمالي الجمهورية من شهـر فبراير 2022 إلى شهر فبراير 2023:

رابعاً: نسبة التغير الشهرية والسنوية لمجموعة الطعام والمشروبات لإجمالي الجمهورية من شهـر فبراير 2022 إلى شهر فبراير 2023: