شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: إنشاء 8 مجمعات للخدمات الزراعية بالدقهلية ضمن مشروعات حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الدقهلية بلغ 26 قرية ، وبلغ عدد المستفيدين 427 ألف نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الدقهلية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في 7 نقاط اسعاف، 24 وحدة صحية، 447 فصل دراسي، 29 مدرسة، إلى جانب 8 محطات مياه شرب، 26 مشروع صرف صحي تقليدي، 9 محطات معالجة، 5 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 12 وحدات اجتماعية، فضلا عن إنشار 38 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 24 مركز شباب، 8 مجمعات خدمات حكومية، 22 مكتب بريد، 3 نقاط شرطة، فضلا عن تأهيل وتبطين ترع بطول 75 كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 364 كم ، وإنشاء 36 كوبري ري.
وعن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 493 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الدقهلية بخطة عام 22/2023 تبلغ 7 مليار جنيه بنسبة زيادة 12,9% عن خطة 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مبادرة "حياة كريمة".