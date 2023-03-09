شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: إنشاء 8 مجمعات للخدمات الزراعية بالدقهلية ضمن مشروعات حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الدولة المصرية على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتعزيز توفير الاحتياطى من السلع الاستراتيجية، وتحديث التشريعات واللوائح المنظمة لضمان سلامة وجودة منتجات الغذاء المحلي والمستورد، وتطوير معايير الجودة والمواصفات القياسية للعديد من سلع المنتجات الزراعية، وتعزيز قدرات ودور الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

وعن مشروعات حياة كريمة فى محافطة الدقهلية تتمثل فى إنشاء 8 مجمعات للخدمات الزراعية،للمساهمة فى زيادة الانتاج من السلع الغذائية

وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الدقهلية بلغ 26 قرية ، وبلغ عدد المستفيدين 427 ألف نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الدقهلية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في 7 نقاط اسعاف، 24 وحدة صحية، 447 فصل دراسي، 29 مدرسة، إلى جانب 8 محطات مياه شرب، 26 مشروع صرف صحي تقليدي، 9 محطات معالجة، 5 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 12 وحدات اجتماعية، فضلا عن إنشار 38 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 24 مركز شباب، 8 مجمعات خدمات حكومية، 22 مكتب بريد، 3 نقاط شرطة، فضلا عن تأهيل وتبطين ترع بطول 75 كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 364 كم ، وإنشاء 36 كوبري ري.

وعن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 493 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الدقهلية بخطة عام 22/2023 تبلغ 7 مليار جنيه بنسبة زيادة 12,9% عن خطة 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مبادرة "حياة كريمة".