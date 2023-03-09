شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الملابس: تراجع الاعتماد على مكونات الإنتاج المستوردة لتصبح 30 % فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزباتحاد الصناعات، أن هناك تطورات مستمرة شهدتها صناعة الملابس الجاهزة خلال آخر 4 سنوات سواء إنتاج الملابس الحريمى أو الرجالي وهو ما انعكس على نسبة الملابس المستوردة الموجودة فى السوق الآن والتى تراجعت من 50 % إلى 15 % فقط، مشيرًا إلى أن 85 % من الملابس المتداولة في الأسواق هي إنتاج محلي، وأعلن زيادة عدد مصانع الملابس الجاهزة المسجلة رسميًا فى البلاد حتى نهاية 2022 لتسجل 8500 مصنع وهي تمثل العضويات في غرفة صناعة الملابس الجاهزة منهم 1700 عضوية جديدة

وأضاف في تصريحات لـ"”الخليج 365”، أن الصناعة الوطنية حاليًا تلبى احتياجات السوق بواقع 85% فلا نحتاج للاستيراد خاصة مع التقدم والتطور الكبير، لافتا إلى أن إنتاج الخامات المحلية كان يسجل 60 % ونعتمد على 40 % خامات مستوردة، وحاليًا نستورد 30 % فقط من المستلزمات والخامات من الخارج، ونسعى في الموسم القادم أن نتوسع في تعميق صناعة المستلزمات الإنتاجية لنصل بنسبة المكون المحلي بمستوى 80 % في صناعة الملابس و 20 % فقط للمستورد وصولاً إلى 95 % على مدار السنوات المقبلة.