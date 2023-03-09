شكرا لقرائتكم خبر 200 مشروع ضمن برنامج التخصيص باستثمارات 50 مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لمشاريع التخصيص محمد الجدعان، أن رحلة التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص حققت أهدافا هامة، مشيرا إلى أن المملكة لديها برنامج تخصيص هو الأكبر والأوسع نطاقا في منطقة الشرق الأوسط، وأنها انتهت من تخصيص 30 مشروعا خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضاف الجدعان، خلال مشاركته أمس في مناقشات الطاولة المستديرة مع تحالفات من الشركات الكورية الجنوبية، بحضور وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري ونق-هي ريونق، بالعاصمة الكورية سيئول، بأن وتيرة برنامج التخصيص آخذة في التسارع، حيث تضم سلسلة المشاريع الحالية حوالي 200 مشروع في 17 قطاعا، باستثمارات تزيد على 50 مليار دولار. كما يجري العمل على تقييم 300 مشروع آخر.

وقال وزير المالية خلال مشاركته «إن المملكة اعتمدت إطارا حديثا لمشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص يتسم بالمرونة ويستند على أفضل الممارسات الدولية».

وأوضح أن مشروعات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة، توفر فرصا واعدة للمستثمرين والموردين الكوريين، وأن المملكة تسعد بحضور المزيد من الشركات الكورية إليها لغرض تحقيق الاستفادة من خبراتها ومواردها في برنامج التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولترسيخ العلاقات القوية والوثيقة بين الدولتين الصديقتين.

وأشار الجدعان إلى عمق العلاقة بين المستثمرين الكوريين ومنظومة مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمملكة، لافتا إلى وجود قواسم مشتركة بين المشاريع الحالية على مستوى القطاعات في المملكة وبين برنامج التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص الكوريين من حيث توفير العديد من الفرص الاستثمارية التي تتناسب مع خبرات الشركات وقدراتها.