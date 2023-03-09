154 مليارا حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة

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وأوضح التميمي خلال النسخة التاسعة من «منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية 2023»، برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس عبدالله السواحة، أن إجمالي الاستثمارات الرأسمالية التي ضختها المملكة في البنية التحتية الرقمية بلغ أكثر من 93 مليار ريال خلال السنوات الست الماضية، مفيدا بأن هذا التوسع أدى إلى رفع جودة الخدمات المقدمة بشكل كبير، وذلك من خلال مضاعفة سرعات الإنترنت المتنقل إلى 11 ضعفا، حيث تجاوزت سرعته 181 ميجا بايت في الثانية، متجاوزا ضعف المتوسط العالمي، لتحافظ المملكة على مكانتها بين الدول العشر الأولى على مستوى العالم في سرعة الإنترنت المتنقل.
وذكر أن الهيئة تمكنت من إطلاق خدمة الإنترنت عالي السرعة في 21 ألف قرية وهجرة في مختلف مناطق المملكة، لضمان استمرارية خدمات الاتصالات لأكثر من 5 ملايين نسمة، كما وصلت نسبة تغطية الجيل الخامس في المملكة إلى 53%، فيما تجاوزت النسبة أكثر من 94% في مدينة الرياض، إضافة إلى مضاعفة إيصال الألياف الضوئية للمنازل، ليصبح إجمالي المنازل المغطاة 3.7 ملايين منزل.
وبين التميمي أن معدل انتشار خدمات الإنترنت في المملكة شهد تزايدا كبيرا، حيث وصلت نسبة الانتشار إلى 99% لعام 2022، فيما بلغت نسبة اشتراكات الاتصالات المتنقلة 172% من السكان، مشيرا إلى تجاوز معدل استهلاك الفرد في المملكة لبيانات الإنترنت المتنقل 1200 ميجا بايت يوميا، وهو ما يعادل 3 أضعاف المعدل اليومي العالمي، كما أسهمت الهيئة في تعزيز الجهود التشاركية الوطنية من خلال التعاون مع الهيئة العامة للنقل ولجنة التنظيمات الوطنية لإصدار 12 موافقة لـ26 علامة تجارية تقدم خدمات المركبات المتصلة، بجانب إطلاق البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة دعما لرواد الأعمال والمبتكرين وتوفير بيئة مرنة توازن بين الابتكار والتنظيم.
يذكر أن منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية السنوي ركز في نسخته التاسعة لهذا العام على الجهود والتوجهات في تعزيز كفاءة البنية التحتية الرقمية، وأهمية توسيع نطاق الأعمال الرقمية لدعم تطلعات الاقتصاد الرقمي في المملكة، إضافة إلى الحديث عن مستقبل أسواق الاتصالات والتقنية وأبرز توجهاتها.
سوق الاتصالات والتقنية في المملكة عام 2022
- حجم السوق وصل إلى 154 مليار ريال وهو الأكبر والأسرع نموا في المنطقة
- إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في البنية التحتية الرقمية 93 مليار ريال خلال 6 سنوات
- مضاعفة سرعات الإنترنت المتنقل إلى 11 ضعفا، حيث تجاوزت 181 ميجا بايت في الثانية
- إطلاق خدمة الإنترنت عالي السرعة في 21 ألف قرية وهجرة
- استمرارية خدمات الاتصالات لأكثر من 5 ملايين نسمة
- نسبة تغطية الجيل الخامس في المملكة 53% وتجاوزت النسبة 94% في مدينة الرياض
- إجمالي المنازل المغطاة بالألياف الضوئية 3.7 ملايين منزل
- معدل انتشار خدمات الإنترنت في المملكة وصل إلى 99% لعام 2022
- نسبة اشتراكات الاتصالات المتنقلة 172% من السكان
- معدل استهلاك الفرد في المملكة لبيانات الإنترنت المتنقل 1200 ميجا بايت يوميا
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